FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VENTRIPOINT DIAGNOSTICS 5V7 CA92281P2008
AB/FROM ONWARDS 27.04.2021 15:35 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VENTRIPOINT DIAGNOSTICS 5V7 CA92281P2008
AB/FROM ONWARDS 27.04.2021 15:35 CET
VENTRIPOINT DIAGNOSTICS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de