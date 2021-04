Die deutsche Fernzugriffs-Software Teamviewer kann in ihrer neuen Version auch eingehende Verbindungen per Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) absichern. Das geschieht per autorisiertem Smartphone. Nutzer der Remote-Access-Lösung Teamviewer kennen 2FA schon länger. Schon seit einiger Zeit kann der Zugriff auf das Teamviewer-Konto so abgesichert werden. Nun fügt die Software der sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung noch eine zusätzliche Sicherheit am Endpunkt hinzu. Eingehende Verbindungen per Smartphone autorisieren Mit der aktuellen Version der Teamviewer-Software können auch eingehende ...

