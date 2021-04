Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die deutsche Pharma- und Biotechbranche alles andere als eingerostet ist. Mit Biontech ist es einem jungen Mainzer Unternehmen gelungen, den ersten wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. Und mit Curevac aus Tübingen tummelt sich ein weiteres hoffnungsvolles Unternehmen in der Champions League der Biotechbranche und wird in den kommenden Wochen seinen Impfstoff auf den Markt bringen. Die Kursentwicklungen von Biontech und Curevac an den Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...