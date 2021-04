Mainz (ots) -Ab Dienstag, 4. Mai 2021, 20.15 UhrMit einer ErstausstrahlungMainz (ots) - Anlässlich des 80. Geburtstags der Schauspielerin und Filmproduzentin Senta Berger zeigt 3sat ein "kinokino" mit Senta Berger und Simon Verhoeven sowie sieben Filme mit ihr in den Hauptrollen.Den Auftakt macht am Dienstag, 4. Mai 2021, 20.15 Uhr, der Fernsehfilm "Schlaflos" (Deutschland 2009; Regie: Isabell Kleefeld) mit Senta Berger als mutmaßlicher Mörderin, die nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis nur ein Ziel hat: ihre Unschuld am Tod ihres Geliebten zu beweisen. Im Anschluss um 21.45 Uhr folgt das "kinokino" in Erstausstrahlung. Darin blicken Senta Berger und ihr Sohn Simon Verhoeven gemeinsam auf eine Karriere zurück, die fast sechs Jahrzehnte umfasst.Am Mittwoch, 5. Mai 2021, 23.25 Uhr, zeigt 3sat aus der Kriminalfilmreihe "Unter Verdacht" die Folge "Verdecktes Spiel" (Deutschland 2002); Senta Berger als interne Ermittlerin Dr. Eva Maria Prohacek ist dann noch einmal am Mittwoch, 12. Mai 2021, um 23.30 Uhr in der Folge "Evas letzter Gang" (Deutschland 2019) zu sehen. Am Samstag, 8. Mai 2021, strahlt 3sat um 16.00 und 17.30 Uhr mit "Almuth und Rita" (Deutschland 2014; Regie: Nikolai Müllerschön) und "Almuth und Rita - Zwei wie Pech und Schwefel" (Deutschland 2016; Regie: Nikolai Müllerschön) zwei tiefsinnige Komödien um die distanzierte pensionierte Zahnärztin (Senta Berger) und ihre impulsive Putzfrau (Cornelia Froboess) aus: Die gegensätzlichen Seniorinnen müssen einige Hürden nehmen, um beste Freundinnen zu werden."Mit fünfzig küssen Männer anders": Statt der Karriere widmete sich die ehemalige Kunststudentin Marie jahrzehntelang dem Hausfrauendasein. Nachdem die Kinder ausgezogen sind, will sie wieder malen und scheitert zunächst kläglich. 3sat zeigt die hintersinnige Komödie (Deutschland 1998; Regie: Margarethe von Trotta) mit Senta Berger, Ulrich Pleitgen und Konstantin Wecker am Sonntag, 9. Mai 2021, um 17.00 Uhr. Zum Abschluss der Reihe folgt am Abend um 21.45 Uhr die Komödie "Die Hochzeit meiner Eltern" (Deutschland 2016; Regie: Connie Walther). Erst nach 45 Jahren "wilder Ehe" wollen sich Betty (Senta Berger) und Peter (Günther Maria Halmer) mit über 70 das Jawort geben - nicht ohne Komplikationen.Die Sendungen in der Übersicht:Dienstag, 4. Mai 2021, 20.15 Uhr"Schlaflos"Deutschland 2009; Regie: Isabell KleefeldDienstag, 4. Mai 2021, 21.45 Uhr"kinokino - Das Filmmagazin"ErstausstrahlungMittwoch, 5. Mai 2021, 23.25 Uhr"Unter Verdacht: Verdecktes Spiel"Deutschland 2002; Regie: Friedemann FrommSamstag, 8. Mai 2021, 16.00 Uhr"Almuth und Rita"Deutschland 2014; Regie: Nikolai MüllerschönSamstag, 8. Mai 2021, 17.30 Uhr"Almuth und Rita - Zwei wie Pech und Schwefel"Deutschland 2016; Regie: Nikolai MüllerschönSonntag, 9. Mai 2021, 17.00 Uhr"Mit fünfzig küssen Männer anders"Deutschland 1998; Regie: Margarethe von TrottaSonntag, 9. Mai 2021, 21.45 Uhr"Die Hochzeit meiner Eltern"Deutschland 2016; Regie: Connie WaltherMittwoch, 12. Mai 2021, 23.30 Uhr"Unter Verdacht: Evas letzter Gang"Deutschland 2019; Regie: Andreas HerzogAnsprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zu den Sendungen sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sentabergerWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4900848