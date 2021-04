Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Es wird erwartet, dass die US-Notenbank (FED) bei der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) am 27. und 28. April ihren gemäßigten geldpolitischen Kurs beibehält, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française Asset Management.Die Experten würden davon ausgehen, dass der Ausschuss seine Einschätzung der aktuellen Wirtschaftslage nach den guten Daten der letzten Wochen (zur Beschäftigung und zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Sektoren) und dank der zunehmenden Zahl von Impfungen nach oben korrigieren werde. ...

