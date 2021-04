Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Obwohl das Impfen in der EU endlich Fahrt aufnimmt, gibt es derzeit keinen Spielraum für größere Lockerungen, so Ulf Krauss von der Helaba.Gleichwohl wachse die Hoffnung in der deutschen Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex habe im März mit 66,6 Punkten ein Allzeithoch erreicht. Auch aus anderen Teilen der EU und den USA sei zuletzt spürbar zunehmender Optimismus zu verzeichnen gewesen. Deutschlands Industrie profitiere zudem von den dynamischen Exporten nach China. Dort sei das BIP-Wachstum mit 18,3% zwar etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Es sei gleichwohl der größte Quartalszuwachs seit 30 Jahren gewesen. Chinas Wirtschaft dürfte 2021 um insgesamt 9,5% zulegen. In der Eurozone dürfte das Wachstum mit 4,4% immerhin fast halb so hoch sein. ...

