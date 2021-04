Der EUR/USD bleibt am Dienstag volatil und unter der 1,2100 - Die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends zielt auf die 1,2116 ab - Der EUR/USD testete kurzzeitig den 100-Tage-SMA von 1,2050, bevor es am Dienstag eine Trendwende in Richtung 1,2100 gab. Kurzfristig birgt ein Überschreiten der Monatshochs vom Montag im Bereich der 1,2115/20 das Potenzial, ...

