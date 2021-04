Microsoft will Windows 10 einer großen Modernisierung unterziehen. Das entsprechende 21H2-"Sun Valley"-Update soll zwar erst in der zweiten Jahreshälfte erscheinen, erste optische Änderungen sind aber schon in den Insider-Builds zu begutachten. Windows soll mit dem 21H2-Update luftiger und moderner werden. Erste Berichte einer großen Verjüngungskur des Desktop-Betriebssystems, die intern als "Sun Valley" bezeichnet wird, kursieren seit November 2020. Nun sind erste schlummernde Design-Änderungen des Systems in einem Insider-Build aufgetaucht, die aufzeigen, in welche Richtung Microsoft sein OS entwickeln will. Windows 10 21H2: "Sun ...

