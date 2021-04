DGAP-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Veränderung im Vorstandsvorsitz



27.04.2021 / 18:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veränderung im Vorstandsvorsitz

In der heutigen Sitzung haben sich der Aufsichtsrat der Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, und deren Vorstandsvorsitzender, Stefan De Loecker, einvernehmlich auf die Beendigung seines Vorstandsmandats zum 30. Juni 2021 geeinigt. Der Aufsichtsrat hat Vincent Warnery, derzeit verantwortlich für den Geschäftsbereich Pharmacy & Selective sowie das Nordamerikageschäft, mit Wirkung zum 1. Mai 2021 zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt. Ferner hat der Aufsichtsrat die Bestellung von Herrn Warnery um weitere fünf Jahre bis zum 31. Januar 2027 verlängert.





Kontakt:

Dr. Jens Geißler

Head of Investor Relations

Tel.: +49 (40) 4909 5000

Fax: +49 (40) 4909 18 5000



Anke Schmidt

Head of Corporate Communications

Tel.: +49 (40) 4909 2001

Kontakt:Dr. Jens GeißlerHead of Investor RelationsTel.: +49 (40) 4909 5000Fax: +49 (40) 4909 18 5000Anke SchmidtHead of Corporate CommunicationsTel.: +49 (40) 4909 2001Fax: +49 (40) 4909 2516

