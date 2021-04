Die weltgrößte Kryptohandelsplattform Binance diversifiziert sich weiter. Nach dem Binance Coin und der Binance Smart Chain kommt nun der Binance NFT-Marktplatz. Schon im Juni dieses Jahres will die Kryptobörse Binance einen eigenen Marktplatz für NFT-Kunst, der sogenannten Cryptoart, in Betrieb nehmen. Der Marktplatz soll sich in ein Premium- und ein Standardangebot teilen. Das berichtet das Krypto-Portal Blockworks. Binance will Minten und Speichern durch niedrige Gebühren fördern Während im Premiumsegment nur besonders hochwertige NFT von namhaften ...

