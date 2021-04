Teslas Model 3 ist mit großem Abstand das meistverkaufte Elektroauto der Welt. Jetzt soll das Fahrzeug auch bei Limousinen Nummer eins sein - vor dem 3er-BMW oder Audis A6 und Q5. Im abgelaufenen ersten Quartal konnte Tesla einige neue Rekorde melden. So verbuchte der Elektroautohersteller mit 438 Millionen US-Dollar den höchsten Gewinn in einem Dreimonatszeitraum. Ebenfalls einen neuen Höchstwert bedeuten die insgesamt 184.877 im ersten Quartal ausgelieferten Elektroautos. Für die Verdopplung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war vor allem die hohe Nachfrage in China ...

