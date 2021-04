Die fortschrittliche Prozessmodellierungssoftware umfasst eine neue Bioprozesstechnik und Produkt-Performance-Modellbibliotheken

Process Systems Enterprise (PSE), ein Unternehmen von Siemens, hat heute die neue Version gPROMS FormulatedProducts 2.0 bekannt gegeben eine mechanistische modellbasierte Umgebung für integriertes digitales Design von robusten formulierten Produkten und ihre Herstellungsprozesse sowie den damit verbundenen digitalen Prozessbetrieb.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210427006008/de/

gPROMS FormulatedProducts 2.0 is a mechanistic model-based environment for integrated digital design of robust formulated products and their manufacturing processes, and related digital process operation. It is used in the pharmaceuticals, food beverage and FMCG sectors for active ingredient manufacture, formulation manufacture, product performance and bioprocessing. (Graphic: Business Wire)