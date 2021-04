RHI Magnesita will Janice 'Jann' Brown, Marie-Hélène Ametsreiter und Sigalia Heifetz bei der Hauptversammlung am 10. Juni in die Gremien berufen. Nach ihrer Ernennung wird Jann Mitglied des Prüfungsausschusses und Marie-Hélène Mitglied des Corporate Sustainability Committee. Wie im Jahresbericht 2020 dargelegt, wird Fiona Paulus von der Hauptversammlung dem Vergütungsausschuss und Karl Sevelda dem Nominierungsausschuss beitreten. Fiona Paulus wird aus dem Prüfungsausschuss ausscheiden. Herbert Cordt, AR-Vorsitzender, kommentierte: "Wir freuen uns, Jann, Marie-Hélène und Sigalia in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen. Ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen werden eine wertvolle Ergänzung in den Bereichen ...

