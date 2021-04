New York (ots/PRNewswire) - Radancy, der weltweit führende Anbieter von Talenttechnologie, hat sein wachsendes Engagement für Gleichberechtigung innerhalb des Unternehmens und mit seinen Bemühungen in der gesamten Branche angekündigt.Der erste Schritt, um diese Mission voranzutreiben, sind Investitionen in seine Mitarbeitenden. Radancy hat weltweit ein enormes Wachstum erlebt und legt großen Wert auf die Anpassung der neuen Marke an die Unternehmenswerte.Um das interne Engagement für mitarbeiterorientierte Programme und Initiativen zu erhöhen, hat Radancy den Zugang zu zielgruppenspezifischen Gruppen erweitert, beginnend mit der Gründung der Women in Leadership Group und der Equity and Openness Affinity Group. Diese Gruppen zielen darauf ab, Räume und Programme für ehrliche Diskussionen und das Format für die Unterstützung der Mitarbeitenden aus allen Lebensbereichen in jeder Phase der Karriere zu schaffen. Durch die Nutzung dieser Plattformen haben die Mitarbeitenden mehr Kontakt zu verschiedenen Vordenkern und einer Vielzahl von Perspektiven.Radancy erweitert außerdem seine Wirksamkeit in den Bereichen Vielfalt, Gleichberechtigung, Eingliederung und Zugehörigkeit, indem es externe Experten hinzuzieht, die es bei seinen Schulungsprogrammen für kulturelles Bewusstsein und Vorurteile beraten. In dem Bestreben, eine Umgebung zu schaffen, die eine Vielzahl von Personen mit verschiedenen ethnischen Herkünften, gender und sexuellen Identitäten und auch Personen mit Behinderungen einschließt, begrüßt Radancy Dr. Steve Robbins, den renommierten Experten für Inklusion, Innovation und Führung, als Gastgeber einer Live-Sitzung in seiner Organisation. Dr. Robbins nutzt Neurowissenschaften und Psychologie, um zu zeigen, wie Gehirne in Bezug auf Vorurteile funktionieren. Außerdem wurde er zum Mitglied der Initiative Together Forward @Work der Society for Human Resource Management (SHRM) ernannt, die sich mit der Bekämpfung von ethnischen Ungleichheiten am Arbeitsplatz beschäftigt."Als lebenslanger Student des menschlichen Verhaltens glaube ich, dass wir nicht in die Höhen unserer Bestrebungen aufsteigen. Wir fallen in die Tiefen unserer Routinen", sagt Dr. Steve L. Robbins. "Ich freue mich darauf, Radancy dabei zu helfen, Inklusion in den Mittelpunkt ihrer Kultur zu stellen.""Dieser Moment erfordert mehr als Empathie, sondern durchdachte und gezielte Maßnahmen, um neu zu definieren, was eine gerechte Arbeitsumgebung sein sollte", sagte Michelle Abbey, President & CEO von Radancy. "Wir sind optimistisch bei der Verfolgung dieser kühnen, aber notwendigen Ziele."Radancy macht Fortschritte bei der Entwicklung spezifischer Ziele in Bezug auf die Beschaffung einer vielfältigen Belegschaft, die die Welt und ihre Kunden widerspiegelt, die Erhöhung der Repräsentanz ihrer Führungskräfte und die Erweiterung des Umfangs ihrer Lieferantenbeziehungen, um Unternehmen im Besitz von BIPOC zu priorisieren. Das Ziel ist es, die Gleichberechtigung in den Mittelpunkt aller Entscheidungen zu stellen, während es sich auf eine integrativere Zukunft der Arbeit freut.Informationen zu RadancyRadancy ist der weltweit führende Anbieter von Talenttechnologie, der die wichtigsten Herausforderungen für Arbeitgeber intelligent löst und Ergebnisse liefert, die unsere Kunden stärken. Unsere einheitliche Plattform, die durch umfangreiche Daten und tiefgreifende Branchenkenntnisse ergänzt wird, revolutioniert die Art und Weise, wie Arbeitgeber die benötigten Talente gewinnen und einstellen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpgPressekontakt:Alec DrummondRadancy(646) 613-2249Original-Content von: Radancy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152532/4900946