South San Francisco, Kalifornien und Paris (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen erhält bis zu 5 Millionen Dollar an Fördergeldern von der DARPA als Teil des "Nucleic Acids On-Demand World-Wide" Programms der Agentur zur Planung und Verhinderung der nächsten viralen PandemieDNA Script gab heute eine Partnerschaft mit Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA) zur Entwicklung eines Prototyps für die schnelle mobile Herstellung von Impfstoffen und Therapeutika im Rahmen des "Defense Advanced Research Projects Agency?'s (DARPA) Nucleic Acids On-Demand World-Wide (NOW)" Programms. Die Partnerschaft wird die neuartige enzymatische Syntheseplattform von DNA Script zur schnellen Erzeugung von High-Fidelity-Nukleinsäuren ohne den Einsatz gefährlicher chemischer Lösungsmittel einsetzen, um die bestehende Produktionstechnologie von Moderna zur schnellen Herstellung von messenger-RNA-Therapeutika und Impfstoffen zu unterstützen. Als Teil der Vereinbarung erhält DNA Script bis zu 5 Millionen Dollar an Fördergeldern von der DARPA.Die NOW-Initiative der DARPA zielt auf die Entwicklung einer mobilen Just-in-Time-Fertigungsplattform ab, die Bedrohungen durch Krankheitserreger schnell diagnostiziert und medizinische Gegenmaßnahmen zur Pandemievorsorge bereitstellt. Die daraus resultierenden Nukleinsäure-Impfstoffe und -Therapeutika in GMP-Qualität (Good Manufacturing Practice) sollen sowohl dem militärischen Personal als auch der lokalen Bevölkerung nahezu sofortigen Schutz bieten. Das Design sieht eine Produktionseinheit vor, die in der Lage ist, Hunderte von Medikamentendosen innerhalb weniger Tage in einem 1,8 m x 1,8 m x 1,8 m großen Container zu produzieren, der an entlegenen Orten auf der ganzen Welt eingesetzt werden kann."Wir sind begeistert, mit Moderna und der DARPA an dieser wichtigen Initiative zusammenzuarbeiten, um einen innovativen biotechnologischen Ansatz zur schnellen Erkennung, Charakterisierung und Eindämmung von Bedrohungen durch neu auftretende oder manipulierte Krankheitserreger zu schaffen", sagte Thomas Ybert, Chief Executive Officer von DNA Script. "Wir glauben, dass unser schneller, effizienter und intuitiver SYNTAX?-Nukleinsäuredrucker, der durch unsere proprietäre Technologie der enzymatischen DNA-Synthese unterstützt wird, das Potenzial hat, zukünftige Pandemien zu verhindern. Wir sind stolz darauf, von beiden Partnern ausgewählt worden zu sein, um im Rahmen dieser DARPA NOW-Initiative ausgezeichnet zu werden."Informationen zu DNA ScriptDNA Script, 2014 in Paris gegründet, ist ein disruptives Unternehmen auf dem Gebiet der DNA-Synthese. Es entwickelt biologische Verfahren, um bahnbrechende Fortschritte in der Biowissenschaft zu erzielen. Das Unternehmen leistet Pionierarbeit bei einer Alternative zur herkömmlichen DNA-Synthese, der sogenannten enzymatischen DNA-Synthese oder EDS, und macht diese Technologie mit dem weltweit ersten Tischgerät für die enzymatische Synthese, dem SYNTAX?, für Labore zugänglich. Indem DNA Script die DNA-Synthese zurück ins Labor bringt, verändert es die biowissenschaftliche Forschung durch eine innovative Technologie, die den Forschern eine nie dagewesene Autonomie gibt. www.dnascript.comPressekontakt:In den USA - Seismic: Valerie Enes408-497-8568valerie@teamseismic.comIn Europe - ALIZE RP: Caroline Carmagnol06 64 18 99 59caroline@alizerp.comDNA Script: publicrelations@dnascript.coOriginal-Content von: DNA Script, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153765/4900952