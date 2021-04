BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zur Impfpriorisierung:

"Es eine gute Idee, die Impfpriorisierung so schnell wie möglich fallen zu lassen. Die Hausärzte fordern das so nachdrücklich, wie sie ihre Beteiligung am Impfverfahren fordern. In Kürze ist die Priorisierungsgruppe 3 an der Reihe. Zu ihr gehören alle über 60 sowie Personen mit Krebserkrankungen oder Diabetes; Angehörige von Pflegebedürftigen, Regierungsangestellte, Polizeikräfte, Feuerwehrleute, Lehrerinnen, Supermarktangestellte, Bestatter, Apotheker, Wahlhelfer und alle "sonstige Personen, bei denen aufgrund ihrer Arbeits- oder Lebensumstände ein deutlich erhöhtes Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus besteht". In diese Gruppe fallen also fast alle Bürgerinnen und Bürger - abgesehen von jenen, bei denen die Inzidenz derzeit am höchsten ist, den älteren Schülern und Studenten. Wäre es da nicht vernünftig, jetzt einfach jeden, der oder die will, zu impfen - und das über Hausärzte, Impfzentren, Betriebsärzte, also überall, wo es geht, und das ohne bürokratischen Popanz?"/DP/jha