Weitere Quartalszahlen und die FED sind die aktuellen Themen am Markt. In dieser DAX-Morgenanalyse gehen wir auf die Marken für Trader ein. Immer wieder die DAX-Range Der Dienstag skizzierte sich ähnlich wie der Montag. Nach einem Start in der Nähe der oberen DAX-Range-Kante orientierte sich der Index erst einmal an der Unterseite und drückte Richtung Vortagestief. Direkt zur Mittagszeit erfolgte der Durchbruch und damit die größte Dynamik im Handelsverlauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...