Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und es waren eher die etablierten Konzerne, die Erfolge in Nel's ureigener Domäne verbuchen konnten. Aber zumindest die Beteiligung Everfuel läuft zur Höchstform auf. Im Rahmen eines ehrgeizigen Investitionsplans von 1,5 Mrd EUR wollen die Dänen bereits vor 2030 allein 1 Mrd EUR mit dem Verkauf von Wasserstoff an eigenen Wasserstofftankstellen verdienen. Und bisher sind die von Everfuel eingesetzten Technologien beinahe ausschliesslich von Nel - sowohl der 20 MW Elektrolyseur in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...