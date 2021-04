München (ots) -- Im Schnitt werden drei Räume gestrichen und dafür 1.031 Euro bezahlt- 79 Prozent entscheiden sich für die Farbe Weiß, Grau folgt auf dem zweiten Platz- Mit CHECK24 Profis finden Verbraucher*innen lokale DienstleistungenMünchen (ots) - Corona-Zeit und Lockdown sind für Verbraucher*innen Anlass für Renovierungen und Modernisierungen. Beliebt sind u. a. Malerarbeiten. Handwerker dürfen während der Corona-Krise ihrer Arbeit weiter nachgehen. Dies gilt auch für Arbeiten innerhalb der Wohnung, sofern die gängigen Hygieneregeln eingehalten werden.Ein Vergleich der Bundesländer zeigt: Im Saarland werden die größten Flächen gestrichen. Im Schnitt beauftragen Saarländer*innen Malerarbeiten für eine Grundfläche von 66 m². Brandenburger*innen folgen dicht dahinter mit 65 m². Die drittgrößte Grundfläche wird von Malerbetrieben in Thüringen bearbeitet: durchschnittlich 64,7 m².1)Auf den hinteren Plätzen des Rankings landen Sachsen (57 m²), Hamburg (56 m²) und Sachsen-Anhalt (53 m²). Die zu bearbeitende Fläche ist hier über ein Zehntel kleiner als bei den Bundesländern auf den vorderen Plätzen.Im Schnitt werden drei Räume gestrichen und dafür 1.031 Euro bezahltVerbraucher*innen lassen von einem Malerbetrieb im Schnitt drei Räume renovieren. Diese haben eine durchschnittliche Grundfläche von 60 m². Daraus ergibt sich im Schnitt eine zu streichende Fläche (Decken und Wände) von 177 m². Das kostet durchschnittlich 1.031 Euro. Die beliebteste Wandfarbe ist Weiß. 79 Prozent aller CHECK24-Kund*innen entscheiden sich dafür. Auf dem zweiten Platz folgt Grau (acht Prozent)."Obwohl viele Handwerksbetriebe ausgebucht sind, können Verbraucher*innen durch einen Online-Vergleich noch immer günstige und kurzfristige Angebote erhalten", sagt Vincent Bina, Managing Director Profis bei CHECK24. "Über CHECK24 vermittelte Malerarbeiten können unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Abstandsregeln weiterhin durchgeführt werden. "Handwerk, Umzug oder Personal Training: Mit CHECK24 Profis die passenden Dienstleistungen findenMit CHECK24 Profis finden Verbraucher*innen lokale Dienstleistungen. Das Angebot reicht von Umzugsunternehmen über Handwerker bis hin zum Personal Training. Nach ein paar kurzen Fragen zu ihrem Projekt erhalten Kund*innen in weniger als 24 Stunden mehrere Angebote von Profis aus ihrer Nähe und können so die für sie beste Wahl treffen.1)Datenbasis: alle Anfragen über CHECK24 Profis für den Service "Maler Innenarbeiten" zwischen dem 13.3.2020 und dem 13.3.2021Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4900984