Privatanleger und Unternehmer halten zwar weiterhin einen hohen Anteil an liquiden Mitteln, sind aber gegenüber einem wachsenden Aktienportfolio aufgeschlossen.Zürich - Das Vertrauen der Investoren in die Aktienmärkte scheint nicht zu schwinden. Laut einer Umfrage der UBS unter Anlegern plant knapp die Hälfte der weltweit Befragten ihre Aktienbestände in den nächsten sechs Monaten zu erhöhen. In der Schweiz zeigen sich sogar noch mehr Investoren optimistisch. Privatanleger und Unternehmer würden zwar weiterhin einen hohen Anteil an liquiden Mitteln...

Den vollständigen Artikel lesen ...