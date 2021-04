Eine schnellere Möglichkeit, KI-fähige Boards zu entwerfen und herzustellen

Altium LLC, ein globales Unternehmen für Elektroniksoftware, gibt bekannt, dass Upverter, Altiums browserbasierte Elektronikdesignumgebung, nun offiziell Teil des Coral Partnership Program ist. Ingenieure und Produktdesigner können Upverter nutzen, um schnell und einfach hardwarebeschleunigte KI-Boards zu erstellen und herzustellen.

The Upverter modular, web-based tool offers easy drag and drop PCB design, schematics, automated routing, preview, and manufacturing to your exact specifications. (Graphic: Altium LLC)