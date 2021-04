Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Bilanzsaison nimmt immer mehr Fahrt auf. In den USA legen aktuell die ganz großen Tech-Schwergewichte ihre Zahlen vor. Der DAX zeigt sich davon momentan recht unbeeindruckt. Auch heute deutet sich vorbörslich wenig Bewegung an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Alphabet, Microsoft, Visa, AMD, Amgen, Aldeyra, die Deutsche Bank, Covestro, Delivery Hero, Symrise und Puma. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.