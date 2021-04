In nur einem Quartal ist das private Geldvermögen um 211 Milliarden Euro angewachsen. Bedenkt man die Schuldenberge und die stetig ansteigenden Geldmengen, so verwundert es doch ein wenig, dass so viele Sparer auf das Papiergeld setzen. Bargeld und Spareinlagen können schließlich Strafzinsen verursachen. Außerdem verringert sich der Wert des Ersparten durch Inflation. Einen Teil des Vermögens in Gold anzulegen und in die Werte von Goldminengesellschaften zu investieren, wäre da keine schlechte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...