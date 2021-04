DJ Gewerblicher Umsatz in Deutschland steigt im März um 5,7 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Umsatz in der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland ist im März deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Umsatzsteuervoranmeldungen mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat nominal um 5,7 Prozent und lag um 7,2 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland. Im Februar war der Umsatz um revidiert 0,8 (vorläufig: 0,1) Prozent gestiegen.

