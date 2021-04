Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wohl niemand rechnet bei der FOMC-Sitzung mit einer Veränderung der aktuellen Geldpolitik und so richtet sich der Blick vor allem auf die Pressekonferenz von FED-Chef Powell, so die Analysten der Helaba.Eine solide Wachstumszahl im ersten Quartal dürfte zwar erst morgen veröffentlicht werden, die FED werde sich aber der Erholung und zuletzt kräftigen Dynamik bewusst sein und dies in ihre Überlegungen einbeziehen. Bereits in den letzten Wochen seien die FED-Kommentare von einem gewissen Wachstumsoptimismus geprägt gewesen. Allerdings sei ungeachtet der laufenden Verbesserungen die Lage am Arbeitsmarkt noch immer schwierig. Das Ziel, Vollbeschäftigung herzustellen, sei noch nicht erreicht und einige FOMC-Mitglieder hätten keine Bedenken, ein kurzfristiges Überschießen der Inflationsrate über die 2%-Marke zu tolerieren. ...

