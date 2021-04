Düsseldorf (ots) - Mit viel Leidenschaft arbeiten und forschen Ingenieurinnen und Ingenieure weltweit an den technologischen Herausforderungen zur Erreichung des 1,5-Grad-Klimaziels. Wie wir gemeinsam das Klimaziel erreichen können, ist die große Frage, der sich der VDI im Rahmen des Deutschen Ingenieurtags 2021 (https://www.vdi.de/deutscher-ingenieurtag) widmet. Seien auch Sie live und digital am 20. Mai 2021 ab 14 Uhr dabei und diskutieren interaktiv Sie mit Fachleuten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die facettenreichen Themen des Klimawandels.Folgende Gäste erwarten Sie u. a.:- Bundesumweltministerin Svenja Schulze- VDI-Präsident Volker Kefer im Gespräch mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock- Podiumsdiskussion u. a. mit Donya-Florence Amer (CEO Bosch Climate Solutions GmbH), Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke (Vorsitzender des Interdisziplinären Gremiums Klimaschutz und Energiewende im VDI), Dr. Frank Mastiaux (Vorstandsvorsitzender EnBW Energie Baden-Württemberg AG), Dr. Markus Steilemann (Vorstandsvorsitzender Covestro AG)- Astronautin und Klimaforscherin Dr. Insa Thiele-EichÜber 20 moderierte Breakout Sessions bieten zudem die Chance auf vertiefende Informationen zu einzelnen Aspekten wie Future Mobility, Grünem Wasserstoff, Industry4Climate, Strom & Netze u.v.m.Für eine kostenfreie Akkreditierung schicken Sie bitte ein E-Mail an presse@vdi.de.Weitere Informationen zum Deutschen Ingenieurtag am 20. Mai unter www.vdi.de/deutscher-ingenieurtag.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Stephan BerendsTelefon: +49 211 6214-306E-Mail: presse@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16368/4901050