Berlin/Stuttgart (ots) -- Beteiligung des Planungs- und Beratungsunternehmens Drees & Sommer SE in Höhe von 5 Prozent- Zusätzlich breite Beteiligung bestehender Gesellschafter in dieser Finanzierungsrunde- Ausweitung des Architrave-Produktportfolios auf Bauunternehmen, Planer und Projektsteuerer fördert weitere Etablierung als führende BranchenplattformBerlin/Stuttgart (ots) - Architrave, führender Anbieter für digitales Immobilienmanagement, hat mit Drees & Sommer erneut ein Großunternehmen der europäischen Immobilienwirtschaft als strategischen Gesellschafter gewonnen. Das Stuttgarter Beratungsunternehmen mit aktuell rund 4.000 Mitarbeitern steigt nach einer rund halbjährigen intensiven Marktanalyse mit fünf Prozent beim Berliner PropTech ein. Über die Investitionssumme vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Neben Drees & Sommer zählen weitere führende Marktakteure wie Union Investment, Deka, BitStone und PropTech1 zum Gesellschafterkreis von Architrave.Maurice Grassau, Gründer und CEO von Architrave: "Drees & Sommer nimmt unter den Immobiliendienstleistern eine Spitzenstellung im Bereich digitale Innovationen ein. Architrave gewinnt durch das Investment nicht nur zusätzliches Know-how für unsere Produktentwicklung. Drees & Sommer ist hervorragend vernetzt und verfügt als respektierter Berater über wertvolle Einblicke in die Branche. So nähern wir uns weiter unserem Ziel, gemeinsam mit der Branche und für die Branche, Architrave als zentrale Industrieplattform für alle Akteure zu etablieren."Steffen Szeidl, Sprecher des Vorstands der Drees & Sommer SE: "Mit unserer umfassenden Digitalisierungsstrategie tragen wir dazu bei, ein ganzheitliches Ökosystem für die deutsche Immobilienwirtschaft zu schaffen. Architrave ist dafür am besten aufgestellt. Wir bieten bereits jetzt umfangreiche Leistungen zu Digitalisierungsthemen an. Durch den renommierten Gesellschafterkreis, das kompetente Team und das breit gestreute Kundenportfolio von Architrave besteht eine realistische Chance zur Schaffung einer Digitalplattform für die ganze Branche.""Die Erfahrung und Kompetenz, die Drees & Sommer über die Beteiligung jetzt auch in die Weiterentwicklung der Architrave-Lösung für die Immobilienwirtschaft einbringen kann, sind sehr wertvoll. Wir sind daher über das Eintreten von Drees & Sommer in den Gesellschafterkreis sehr erfreut", kommentiert Burkhard Dallosch, Geschäftsführer der Deka Immobilien Investment."Es freut uns sehr, dass Architrave weiterhin erfolgreich Top-Gesellschafter und Kunden gewinnt. Ebenfalls hat uns die neue Produktgeneration und die weiter gereifte Struktur überzeugt. Entsprechend gerne haben wir im Rahmen dieser Finanzierungsrunde unser Investment weiter ausgebaut", so Nikolas Samios, Managing Partner beim führenden europäischen PropTech VC PropTech1.Über ArchitraveArchitrave ist einer der führenden Anbieter für digitales Immobilienmanagement. Durch den Einsatz von Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und das Engagement für branchenweite Standards positioniert sich Architrave als Vordenker einer Asset Management Plattform, über die alle anfallenden Dokumente, Daten und Prozesse der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette gemanagt werden können. Zu den Kundengruppen zählen neben Immobilieneigentümern und Eigentümervertretern auch Immobiliendienstleister. Aktuell verwaltet Architrave für etablierte Marktakteure wie Art-Invest, BEOS, BNP Paribas, CBRE, Deka Immobilien oder Union Investment über 6.000 Real Estate Assets im Wert von mehr als 100 Mrd. Euro.Über Drees & SommerAls führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagement-unternehmen begleitet Drees & Sommer private und öffentliche Bauherren sowie Investoren seit mehr als 50 Jahren in allen Fragen rund um Immobilien und Infrastruktur - analog und digital. Durch zukunftsweisende Beratung bietet das Unternehmen Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte an. In interdisziplinären Teams unterstützen die 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit 43 Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Alle Leistungen erbringt das partnergeführte Unternehmen unter der Prämisse, Ökonomie und Ökologie zu vereinen. Diese ganzheitliche Herangehensweise heißt bei Drees & Sommer "the blue way".