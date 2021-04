Anhaltende Sorgen um ein Angebotsdefizit haben Palladium am Dienstag auf ein Rekordhoch bei mehr als 2.962 USD pro Unze geführt. Gold hingegen gerät vor den nächsten Statements der Fed zunächst unter Druck. Nach Ansicht der Analysten von TD Securities befindet sich der Palladiummarkt in einem stärkeren Defizit als viele Beobachter noch vor Kurzem gedacht hätten. Das werde den Palladiumpreis kurzfristig weiter in die ...

