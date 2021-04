Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Doosan Robotics Inc. gab die Veröffentlichung des Doosan ROS 2-Pakets bekannt, das mit dem neuesten ROS 2 Foxy Fitzroy kompatibel ist. Mit der Veröffentlichung des Pakets Anfang 2021 positioniert sich Doosan Robotics als erster Anbieter von kollaborativen Robotern, die mit der neuesten Version von ROS 2 betrieben werden.Doosan Robotics hat sein ROS 2 Foxy-Paket strategisch so konzipiert, dass es sowohl Komfort als auch Zugänglichkeit bietet. Da das Paket mit der Doosan Robot Language (DRL) kompatibel ist, können Bediener von Doosan-Robotern, die nur über Standard-ROS-Kenntnisse verfügen, problemlos intelligente Robotikanwendungen erstellen. Es wird erwartet, dass das Paket die Entwicklung von Roboteranwendungen in verschiedenen Bereichen beschleunigt, einschließlich Greifer, Integration von mobilen Robotern und Multi-Roboter-Steuerung zusätzlich zu den bestehenden Steuerungen. Das Unternehmen plant, ROS 2 ab der zweiten Jahreshälfte 2021 auf verschiedenen Plattformen wie Windows und Amazon AWS RoboMakers zu unterstützen und rechnet mit weiteren Roboteranwendungen, die Cloud und KI beinhalten.Um Anwender mit ROS 2 vertraut zu machen und ihnen die neuen Funktionen näher zu bringen, wird das Unternehmen über seine Partner-Support-Site Doosan Robot LAB Tutorial-Pakete zur Erstellung von Roboterfunktionen bereitstellen. Video-Tutorials zur ROS-Anwendung werden ebenfalls auf der Seite zur Verfügung gestellt.Doosan Robotics unterstützt seit 2019 ROS Kinetic und ROS Melodic und hat im März dieses Jahres zusätzlich das Paket ROS Noetic verteilt. Bis heute unterstützt Doosan Robotics offiziell vier Versionen von ROS."Um dem wachsenden Trend von Robotern mit ROS gerecht zu werden, hat Doosan Robotics das ROS 2 Foxy-Paket entwickelt, um mehr lokalen und globalen Kunden die Möglichkeit zu geben, Roboteranwendungen bequemer und schneller zu erstellen", sagte Doosan Robotics CEO Chae Dong-hwi. "Wir werden die Funktionalität von ROS 2 weiter ausbauen und die Zugänglichkeit für unsere Kunden verbessern, während wir die unterstützten Felder erweitern", sagte er.Informationen zu Doosan RoboticsDoosan Robotics, 2015 von der Doosan-Gruppe gegründet, entwickelt Technologien für die nächste Generation der Fertigung. Die Doosan-Gruppe wurde 1896 gegründet und ist eines der ältesten und größten Unternehmen in Südkorea, das sich auf Maschinen, Anlagenbau und Materialkomponenten spezialisiert hat. Die Gruppe hat weltweit 25 Tochtergesellschaften und 114 globale Einheiten, die im Jahr 2020 einen Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar erwirtschaften werden. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter https://www.doosanrobotics.com/de/Index.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1484314/Photo__Doosan_Robotics_Unveils_Industry_s_First_ROS_Package_that_Supports_ROS_2_Foxy_Fitzroy.jpgPressekontakt:Heejun Kohheejun.koh@edelman.com+82-2-2022-8206Original-Content von: Doosan Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146758/4901068