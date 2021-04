In den letzten Wochen und Monaten gehörten die Aktien der deutschen Automobilbauer zu den Stützen der veritablen Aufwärtsbewegung im Dax. Unseren beiden heutigen Protagonisten Daimler und Volkswagen Vz. glänzten hierbei mit fulminanten Kursanstiegen. In den letzten Handelstagen haben die beiden Werte allerdings an Fahrt verloren. Nach der fulminanten Kursrally der letzten Zeit kommt diese Verschnaufpause sicherlich nicht überraschend, doch Obacht ...

