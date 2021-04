Die Erlöse seien im ersten Quartal auch aufgrund teilweise höherer Preise auf vergleichbarer Basis um drei Prozent im Jahresvergleich gestiegen, teilte der Konzern am Mittwoch in Dublin mit. Gebremst hätten den Zuwachs allerdings witterungsbedingte Störungen im Materialgeschäft rund um Zement und Asphalt in Nordamerika ...

Den vollständigen Artikel lesen ...