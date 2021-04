Catherine Chen, Corporate Senior Vice President von Huawei und Director of the Board, wird auf dem diesjährigen St. Gallen Symposium sprechen.Dübendorf - Catherine Chen, Corporate Senior Vice President von Huawei und Director of the Board, wird auf dem diesjährigen St. Gallen Symposium sprechen, dem globalen jährlichen Treffen von heutigen und künftigen Führungskräften, das ab dem 5. Mai in seiner 50. Ausführung virtuell stattfinden wird. Huawei ist seit diesem Jahr als bevorzugter Partner des Symposiums an Bord. In Anlehnung an das...

