Weinfelden (ots) - Mittelthurgau kehrt wieder vor der eigenen Haustüre ... ein. Für seine wohlsortierte "Heimat-Auswahl", die der Reiseveranstalter vor einem Jahr ins Leben rief, erhielt Mittelthurgau viel Zuspruch. Jetzt ist eine neue kreative Schweizreisen-Kollektion für Geniesserinnen, Naturliebhaber und Kulturinteressierte erschienen. Wichtigste Neuerung: Ein System hochmoderner Ionisierungstechnik filtert virentragende Aerosole und andere Schadstoffe aus dem Bus-Innenraum.Alles begann mit Ausbruch der Pandemie. Der Schiffsreisenanbieter Mittelthurgau entwickelte gemeinsam mit Hoteliers, Winzern, Gastronomen und regionalen Tourismusanbietern exquisite Reisen in der Schweiz - mit neuem Blick auf heimatliche Gefilde. Nach erstaunlichem Zuspruch sind jetzt neue überraschende Streifzüge erschienen.Erstaunliche helvetische Entdeckungen. In der neuen Schweiz-Kollektion 2021 von Mittelthurgau finden sich 32 Tagestouren und mehrtägige Entdeckungen, meist mit interessanten Persönlichkeiten, die neue kulturelle und kulinarische Einblicke in die Regionen geben und den Blick auf die Schweiz und ihre Geschichte weiten. In Gstaad und im Engadin kommt Grandhotel-Glamour auf, wenn die Mittelthurgau-Gäste in grossen Traditionshäusern absteigen. Eine exquisite Reise führt zum Ursprung des Bergtourismus, wo die Welt die Schweiz kennen und lieben lernte. Präzise Schweizer Uhrmacherkunst, die gigantische Felsarena Creux du Van und die legendäre "grüne Absinth-Fee" sind die Höhepunkte spektakulärer Jura-Streifzüge. Zu den Privilegien der Gäste gehören wieder Genüsse regionaler Spezialitäten, Weine und meisterliche Küche von Schweizer Kochlegenden.Virenfreies Reisen in der Twerenbold Königsklasse. Die Reisebusse von Twerenbold haben nachgerüstet. Ab 2021 sind sie mit der neuen Pure Air-Ionisierungstechnologie ausgestattet. Das System filtert wirksam virentragende Aerosole, Stäube und andere Schadstoffe aus dem Innenraum des Busses.