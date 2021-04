WENCHANG (dpa-AFX) - Die Vorbereitungen für den Start der chinesischen Rakete vom Typ "Langer Marsch 5B" mit dem Kernmodul zum Bau von Chinas Raumstation laufen. Die Polizei ordnete Beschränkungen für den Verkehr um den Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan an, die von Mittwochabend bis Donnerstagabend dauern. Die Anweisungen sind erfahrungsgemäß ein mögliches Indiz für das Startfenster, das offiziell aber noch nicht verkündet ist. US-Raumfahrexperten rechnen mit dem Start am Donnerstag.

Die Rakete steht auf der Startrampe. Im Frachtraum steckt das 22 Tonnen schwere Kernmodul "Tianhe" (Himmlische Harmonie). Insgesamt sind in zwei Jahren elf bemannte und unbemannte Flüge geplant, um die am Ende "Tiangong" (Himmelspalast) genannte Raumstation "um 2022" fertigzustellen. Zwei weitere Flüge sollen im Mai und Juni dicht nacheinander folgen, wie US-Experten berichten.

Wenn die veraltete internationale Raumstation ISS in den kommenden Jahren ihren Dienst einstellen sollte, wäre China danach die einzige Nation, die einen Außenposten im All betreibt. "Tianhe" ist 16,6 Meter lang mit einen Durchmesser von 4,2 Metern. Das Kernmodul sorgt für Strom und Antrieb, bietet Unterkünfte für drei Astronauten, die bis zu sechs Monate an Bord bleiben können. Zwei weitere Teile für wissenschaftliche Experimente werden t-förmig angebaut./lw/DP/zb