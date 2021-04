Hamburg (ots) - Das Fernweh im zweiten Corona-Frühling ist groß - und Camping die Urlaubsform der Stunde. Was früher als spießig galt, verbindet heute auf ideale Weise zwei urmenschliche Grundbedürfnisse, verspricht Sicherheit und Freiheit. Eigene Anreise, eigener Wohnraum und ein Leben, das größtenteils an der frischen Luft stattfindet. Da hat es das Virus vergleichsweise schwer, sich zu verbreiten. GEO SAISON bringt nun erstmals ein Extra rund um das Thema Caravanning an den Kiosk (EVT 28. April 2021), das auf 148 Seiten alle Facetten des abgefahrenen Booms zeigt und wie wenig es braucht, um sich schöne Erlebnisse zu schaffen - und sei es auch nur wenige Kilometer von der eigenen Haustür entfernt.So verrät GEO SAISON Extra unter anderem, wie und wo sich zwischen Nordsee und Alpenrand die besten Stell- und Campingplätze finden lassen und zeigt zehn Ideal-Linien durch Deutschland und Europa zum Nachreisen. Reportagen und Erfahrungsberichte, zum Beispiel über Reisen mit Kindern und Camper oder worauf man achten sollte, wenn der Hund mitkommt, bieten Inspiration und viele praktische Tipps. Ein Camper-ABC hält das Wichtigste und Witzigste für Anfänger und Fortgefahrene bereit, um auf Touren zu kommen. Dazu gibt es die neuesten Camper-Trends sowie Rezepte, Grill- und Buchempfehlungen für die perfekte Unterwegsküche. Außerdem bietet das GEO SAISON EXTRA wertvolle Tipps für mehr Nachhaltigkeit beim Campen.Das Heft ist ab sofort zum Preis von 10,00 Euro im Zeitschriftenhandel und hier erhältlich.Pressekontakt:Isabelle HaeslerGEO Kommunikation20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 37 06E-Mail haesler.isabelle@guj.deInternet www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO Saison, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107816/4901224