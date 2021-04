Colliers positioniert sich für weiteres Wachstum in Dänemark und den Ausbau der Marktführerschaft im Kapitalmarktbereich.

Kopenhagen, Dänemark, April 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Colliers (NASDAQ und TSX: CIGI), das führende Unternehmen für vielfältige professionelle Dienstleistungen und Investment Management, gab heute bekannt, dass Carsten Gørtz Petersen zum Chief Executive Officer (CEO) in Dänemark befördert wurde. Um die Führungsrolle von Colliers im dänischen Kapitalmarktbereich weiter auszubauen, hat sich der derzeitige CEO, Peter Winther, dazu entschlossen, die Aktivitäten für Investoren und Eigentümer als Executive Director für Kapitalmärkte in ganz Dänemark zu leiten.

Carsten Gørtz Petersen wird zum CEO von Colliers in Dänemark befördert. Zuletzt hat er als Partner und Director, die Colliers-Niederlassung in Aarhus, der zweitgrößten Stadt Dänemarks, geleitet. Er ist ein äußerst erfahrener und geschäftsorientierter Experte im Immobilienbereich mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der gewerblichen Immobilienbranche und fast 20 Jahren in der Finanz- und Unternehmensberatung. Er wird an Chris McLernon, Chief Executive Officer, EMEA, berichten.

"Colliers ist der unangefochtene Marktführer in Dänemark und hat seine Position seit der Geschäftsgründung in 2018 mit exzellenten Ergebnissen und Kundenerfolgen ausgebaut. Wir wollen unser Geschäft noch weiter ausbauen, und ich bin zuversichtlich, dass Carsten Gørtz Petersen die richtige Person ist, um unser Unternehmen in Dänemark in die nächste Phase zu führen. Dänemark ist nach wie vor ein starker Markt für nationale und internationale Geschäftspartner. Unterstützt durch die gute wirtschaftliche Lage und das Vertrauen von Investoren und Nutzern, bietet das Land große Chancen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unser Geschäft", sagt Chris McLernon.

"Es ist eine Ehre, die Rolle des Chief Executive Officer für Colliers in Dänemark zu übernehmen und unser marktführendes Geschäft weiter auszubauen. Colliers bietet einfallsreiche Kundenlösungen und hat ein starkes Managementteam, das sich auf Aktivitäten konzentriert, die unsere Marktposition stärken, weitere großartige Talente anziehen und das Potenzial für unsere Kunden in der nächsten Wachstumsphase der Immobilienbranche maximieren werden", sagt Carsten Gørtz Petersen.

"Ich freue mich darauf, meine Bemühungen dem Ausbau unserer Dienstleistungen und unserer hervorragenden Leistung im Kapitalmarktbereich zu widmen, der für unsere Kunden und unser Geschäft noch wichtiger geworden ist. Ich bin stolz darauf, die Leitung unseres starken Unternehmens an Carsten weiterzugeben, der in den drei Jahren seit der Fusion mit Sadolin & Albæk außergewöhnliche Kundenbeziehungen und ein von Unternehmergeist geprägtes Team in Dänemark aufgebaut hat", sagt Peter Winther.

Die Änderungen werden zum 1. Mai 2021 wirksam.

Über Colliers

Colliers, Twitter @ColliersoderLinkedIn.

Medienkontakt:

Jakob Hagen Schmidt

Head of Communications, Colliers Denmark

Jakob.hagenschmidt@colliers.dk

Mobil +45 61 70 11 36