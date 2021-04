Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die internationalen Indizes. Außerdem schauen wir auf die Quartalszahlen von MICROSOFT, ALPHABET und TESLA. Die gemeldeten Zahlen und die Kurse der Aktien hatten gestern im Wesentlichen die gleiche Tendenz. Lesen Sie in unserem Marktbericht die Einzelheiten.

An den asiatischen Börsen ging es heute Nacht freundlich zu: Hang Seng und Nikkei225 konnten zwischen 0,2 und 0,35 % zulegen. Dem folgt das deutsche Börsenbarometer heute früh mit einem Plus von 0,4% zum Handelsauftakt. Stärkste Aktie ist die Deutsche Bank, die ein Quartalsergebnis lieferte, was rund 50% über den Analystenerwartungen liegt.

