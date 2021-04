HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC auf "Buy" mit einem Kursziel von 79,50 Euro belassen. Es sehe bereits danach aus, dass - angesichts der sich aufhellenen Zukunft - die diesjährigen Zielsetzungen des Dialysekonzerns einen konservativen Eindruck machten, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe vor drei Monaten schon darauf hingewiesen, dass die damalige Gewinnwarnung den ungünstigsten Fall darstelle. Das erste Quartal dürfte ein gutes Stück über dem Zielkorridor liegen./tih/ck



ISIN: DE0005785802

