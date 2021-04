Der Baustoffhersteller Steico SE (ISIN: DE000A0LR936) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie ausbezahlen. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,25 Euro. Damit wird die Dividende um 20 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 77,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 0,39 Prozent. Die Hauptversammlung findet voraussichtlich am ...

