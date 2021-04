Neue Cloud-basierte Lösung für Kontaktzentren strafft die Erfahrung von Kreditnehmern über das gesamte Vergabeportfolio hinweg

Talkdesk Digital Lending ist eine auf die Erfahrung von Kreditnehmern zugeschnittene Lösung zur Straffung und Beschleunigung des Vergabe-Lebenszyklus für persönliche, Hypotheken- und geschäftliche Darlehen. Die Lösung wird durch Talkdesk AI gestützt.

Sie nutzt die Kapazitäten der nächsten Generation, die Talkdesk AI Trainer TM bietet. Dabei werden KI-Modelle mit den Erkenntnissen von Agenten optimiert, was den Vergabezyklus vereinfacht. Talkdesk Digital Lending stellt die vierte branchenspezifische Lösung dar, die Talkdesk herausgebracht hat.

bietet. Dabei werden KI-Modelle mit den Erkenntnissen von Agenten optimiert, was den Vergabezyklus vereinfacht. Talkdesk Digital Lending stellt die vierte branchenspezifische Lösung dar, die Talkdesk herausgebracht hat. Auf der LendIt Fintech 2021, wird Talkdesk Digital Lending von Cory Haynes, Talkdesk Vice President für Finanzdienstleistungen und Versicherungen, vorgestellt. Er wird dort Gastgeber einer virtuellen Gesprächsrunde mit Emma Reilly, Senior Vice President des LendingClub, sein.

Talkdesk, Inc., der weltweit führende Dienstleister für kundenzentrierte Unternehmen, gab heute die Einführung von Talkdesk Digital Lending, einer Lösung für Kreditnehmer, bekannt. Kreditgeber können damit den Vergabezyklus für persönliche, Hypotheken- und geschäftliche Kredite straffen und beschleunigen. Talkdesk Digital Lending ermöglicht es Kreditgebern, dem kürzlichen Anstieg an Kreditvolumina gerecht zu werden und gleichzeitig Anforderungen für Compliance und behördliche Vorgaben zu erfüllen.

Die Erhältlichkeit von Talkdesk Digital Lending fällt in eine Zeit, in der Kreditgeber sich einer zerrütteten Erfahrung der Kreditnehmer gegenübersehen. Gemäß dem Talkdesk Bericht CX Revolution in Financial Services and Insurance (Revolution der Kundenerfahrung in Finanzdienstleistung und Versicherungswesen) sind sich Fachexperten einig, dass das Angebot einer positiven Vergabeerfahrung über veraltete Prozesse eine Herausforderung bedeutet. Tatsächlich nennen sieben von zehn Kreditgeber Probleme bei Dienstleistungen im Kreditbereich, bei der Beschaffung von Krediten sowie bei der Öffnung und bei Verwaltungsdiensten von und für Konten.

Talkdesk Digital Lending geht auf diese Herausforderungen ein, indem es eine sichere, Ende-zu-Ende-Lösung für ein Kontaktzentrum bietet, die entworfen wurde, um Kreditnehmererfahrungen zu verbessern, und es Kreditgebern jeder Größe ermöglicht, den gesamten Prozess zu straffen von der Kreditbeschaffung bis hin zur Verwaltung. Talkdesk Digital Lending nutzt zudem Werkzeuge der Spitzenklasse für Kundenerfahrung (CX), zum Beispiel proaktive Benachrichtigung für Kreditnehmer, KI-gesteuerte Selbstbedienungswerkzeuge für Kreditnehmer und optimale Standardintegrationen, um eine zentrale Informationsschnittstelle für die Mitarbeiter des Kontaktzentrums zu schaffen. Weiterhin lässt sich das Wissen der Angestellten nun über den Talkdesk AI TrainerTM nutzen, um KI-Modelle zu optimieren und den Vergabezyklus zu vereinfachen.

Die Talkdesk Digital Lending Lösung unterstützt Kreditgeber dabei, Vergabezyklen zu beschleunigen und die Kreditnehmererfahrung angenehmer zu machen, indem Reibungspunkte weitgehend verringert und Kreditnehmer bei jeder Vergabe an vorderste Stelle gestellt werden. Die Lösung verarbeitet hohe Aufrufzahlen und Nachfragespitzen problemlos was während der COVID-19-Pandemie vielen Organisationen Probleme bereitete.

"Das Kreditvolumen hat seit 2019 exponentiell zugenommen, in einem Umfeld mit historisch niedrigen Zinsen", sagte Cory Haynes, Vice President of Financial Services and Insurance Strategy bei Talkdesk. "Der Prozess für Darlehensanträge und -suche war für viele Kreditnehmer lange mit großer Frustration verbunden. Sie suchen jetzt nach einer schnelleren, reibungsloseren Gesamterfahrung und nach mehr Transparenz. Mit Talkdesk Digital Lending können Kreditgeber eine schnellere, kosteneffiziente Selbstbedienungslösung liefern, die mittels KI die Gesamterfahrung der Kunden erfasst und verbessert sowie möglicherweise die Kosten für Kreditbeschaffung und -verwaltung senkt. Ein Kreditantrag kann sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen eine unglaublich emotionale Erfahrung darstellen. Talkdesk Digital Lending legt die Latte für die digitale und menschliche Erfahrung höher, während die Lösung von Kreditnehmern positiv bewertet wird und den Nettoprofit der Kreditgeber verbessert."

Am 28. April 2021 wird Haynes auf der LendIt Fintech USA 2021 Gastgeber einer virtuellen Gesprächsrunde unter der Überschrift Streamline the Borrower Experience with Talkdesk (Optimierung der Erfahrung von Kreditnehmern mit Talkdesk)" sein. Er wird dabei mit Emma Reilly, Senior Vice President, Head of Enterprise Program Management bei LendingClub sprechen. Das Gespräch wird sich darum drehen, wie sich der Prozess der Darlehensbeschaffung beschleunigen lässt und ein reibungsloser und transparenter Erstellungsprozess geboten werden kann. Mehr Einzelheiten zur LendIt Fintech USA 2021.

Die Talkdesk Digital Lending Lösung bedeutet eine Erweiterung des Talkdesk Angebots für die Kreditvergabe, sodass Kreditgeber jeder Größe jetzt bei der Verwaltung jeder Art von Kredit Unterstützung finden. Im Januar brachte Talkdesk die Talkdesk Small Business Lending Lösung auf den Markt. Damit können Kreditgeber die Kreditverwaltung über das US-amerikanische Paycheck Protection Programm (PPP) straffen, um Kreditgeber für Kleinunternehmen zu unterstützen. Upside Financial nutzt Talkdesk für seine PPP-Supportleistungen bei Upside Financial und seine Dienste für Geschäftsreisen von Upside Business Travel. Dabei werden hauptsächlich Voice-Funktionen verwendet, die den Prozess sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden reibungsloser machen.

Zusätzliche Angaben:

Talkdesk gab heute auch ein neues Logo und einen neuen Slogan bekannt: Experience. A better way. Lesen Sie in der Pressemitteilung Genaueres darüber, wie Talkdesk gestärkt durch Innovationen, erweiterte internationale Präsenz und eine neue Marke sein neues Geschäftsjahrzehnt beginnt.

Ebenso stellte Talkdesk heute Talkdesk Workplace vor eine individuell anpassbare Schnittstelle für eine bessere Art und Weise, in Kontaktzentren eine überlegene Kundenerfahrung zu bieten. Lesen Sie hier die Pressemitteilung zur Einführung von Talkdesk Workspace.

Erfahren Sie mehr über Talkdesk als "Leader" im 2020 Magic Quadrant for Contact Center as a Service (CCaaS) von Gartner und weitere aktuelle Auszeichnungen und Würdigungen.

Hören Sie direkt von Kunden, warum sie sich für die Talkdesk CX Cloud entschieden haben und welchen Unterschied das in ihren Kontaktzentren gemacht hat.

Talkdesk gab kürzlich eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 143 Millionen USD bekannt, wodurch die Bewertung des Unternehmens auf mehr als 3 Milliarden USD anstieg.

Soziale Netzwerke:

Web: https://www.talkdesk.com

Blog: https://www.talkdesk.com/blog/

Twitter: https://twitter.com/Talkdesk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/talkdesk/

Facebook: https://www.facebook.com/Talkdesk/

Instagram: https://www.instagram.com/Talkdesk/

Über Talkdesk

Talkdesk ist ein weltweiter Marktführer im Bereich Kundenerfahrung für kundenzentrierte Unternehmen. Unsere Lösung für Kontaktzentren bietet Unternehmen und ihren Kunden einen besseren Weg, sich miteinander auseinanderzusetzen. Unsere Innovationsgeschwindigkeit und unser weltweiter Fußabdruck spiegeln unseren Einsatz dafür wider, dass Unternehmen überall und über jeden Kanal bessere Kundenerfahrungen bieten können, was zu mehr Kundenzufriedenheit, Kosteneinsparungen und Profitabilität führt. Talkdesk CX CloudTM ist eine Ende-zu-Ende-Lösung für Kundenerfahrungen, die unternehmerische Maßstäbe mit Einfachheit für Kunden kombiniert. Mehr als 1.800 innovative Unternehmen weltweit arbeiten partnerschaftlich mit Talkdesk zusammen, um einen besseren Weg für eine großartige Kundenerfahrung zur Verfügung zu stellen. Zu ihnen zählen IBM, Acxiom, Trivago und Fujitsu. Erfahren Sie mehr und fordern Sie unter www.talkdesk.com eine Demo an.

Talkdesk ist ein eingetragenes Markenzeichen von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Markenzeichen (Trademarks) oder eingetragene Markenzeichen (Registered Trademarks) ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit oder Empfehlung durch sie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210428005456/de/

Contacts:

Amerika

Camille Beasley

camille.beasley@talkdesk.com

(972) 896-1936

EMEA

Douglas Keighley

douglas.keighley@talkdesk.com

+44 7830144613