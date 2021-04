Das Open Interest ist an den Märkten für Gold-Futures am Dienstag um nur 837 Kontrakte gestiegen und hat damit den Rückgang vom Vortag teilweise wieder wettgemacht, so die jüngsten Daten der CME Group. In der gleichen Linie stieg das Volumen um rund 8,1K Kontrakte. Goldpreis kann erneut die Marke von 1.760 $ erreichen Der Goldpreis begann die Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...