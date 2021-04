Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag kaum verändert präsentiert. Gegen 11.15 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,48 US-Dollar und damit um magere 0,09 Prozent mehr als zuletzt am Dienstag. Auch US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zeigte sich mit minus 0,07 Prozent auf 62,97 Dollar in der Nähe der Vortagesstände."Nachdem das Gemeinsame Ministerielle Beobachtungskomitee ...

