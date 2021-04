Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während sich der ITRAXX Senior Financials zuletzt seitwärts bewegte, konnten sich die ASW-Spreads des IBOXX Financials und des IBOXX Banks Senior jüngst weiter einengen, so die Analysten der Helaba.Eine dauerhaft divergente Entwicklung zu erwarten, würden die Analysten nicht für angebracht halten und so scheine bei den Spreads zunächst eine Bodenbildung möglich, zumal der Stoxx-Bankenindex unterhalb der März- und Aprilhochs liege und sich die Angebotsseite belebt habe. Gestern seien erneut die LBBW (SNP) und Morgan Stanley (6.5NC5.5), am Montag bereits Goldman Sachs gekommen. ...

