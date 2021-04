Alexandria Real Estate (US0152711091) hat weiter keinerlei Probleme mit den Mieteinnahmen. Die Zahlungsmoral der Mieter ist ausgesprochen hoch und liegt über 99 %. Zuletzt im April lag die Zahlungsmoral bei 99,4 %. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn der Office-REIT vermietet ausschliesslich an Gewerbe und auch in den USA gibt es viele Bereiche in der Privatwirtschaft, denen es durch die Covid-19-Krise sehr schlecht geht. Den Einzelhandel und die Malls möchte ich stellvertretend für viele andere nennen.Die hohe Zahlungsmoral verwundert aber nicht ...

