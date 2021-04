Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Bilanzsaison in den USA ist bereits im vollen Gange. Gespannt warteten die Märkte auf die Zahlen der ersten Tech-Giganten. Gestern gewährten nach Börsenschluss unter anderem die Google-Mutter Alphabet sowie Microsoft einen Einblick in die Bücher. Die Reaktionen hätten kaum unterschiedlicher ausfallen können. Zwar übertrafen sowohl Microsoft als auch Alphabet die Erwartungen der Analysten, dennoch ging es für einen Player nachbörslich erst einmal abwärts. Microsoft verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 41,71 Milliarden USD, plus 19 Prozent. Der Nettogewinn kletterte um 44 Prozent auf 15,5 Milliarden Dollar. Auch bei Google klingelte die Kasse. Ein Umsatzplus von 34 Prozent auf 55,3 Milliarden, der Gewinn stieg von 6,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 17,9 Milliarden. Starke Ergebnisse auf beiden Seiten. Ob diese Entwicklungen auch nach der Pandemie anhalten werden und wie der Markt zu den Zahlen steht, das verrät David Hartmann von der Bank Vontobel in einer neuen Ausgabe der "Anlageidee".