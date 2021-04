Apple vs. Facebook: Kampf um die Freiheit im Internet

Am Mittwochabend wird Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) seine neuesten Quartalszahlen vorlegen. Wie so häufig in den vergangenen Jahren wird die Zahlenvorlage des Konzerns mit dem Apfel im Logo ein Highlight der Berichtssaison darstellen. Doch in diesem Jahr wird es noch brisanter.

Es wird spannend

Dafür sorgt der Umstand, dass am gleichen Abend mit Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) ein weiterer US-Technologieriese seine neuesten Quartalszahlen vorlegen wird.

An sich nichts ungewöhnliches. Schließlich kommt dies angesichts der Vielzahl von Zahlenvorlagen im Zuge einer Berichtssaison häufig vor. Allerdings scheinen sich Apple und Facebook immer mehr zu Rivalen zu entwickeln.

Dabei geht es unter anderem um die Frage, welches Unternehmen besser für mehr Datenschutz einsteht. Zudem könnte es passieren, dass beide Unternehmen in den jeweiligen Geschäftsfeldern des anderen wildern und sich eine zunehmende Konkurrenzsituation entwickelt.

Apple macht ernst

Seit einiger Zeit versucht sich Apple als eine Art Beschützer der Daten seiner Nutzer zu etablieren. Dies ist ganz besonders einem Unternehmen wie Facebook, das mithilfe von Unmengen von Daten seiner User, versucht, gezielte Werbebanner zu schalten. Das neueste iOS-Update könnte den Konflikt verschärfen.

Die Version 14.5 des Betriebssystems iOS soll Nutzern von Geräten mehr Kontrolle und mehr Transparenz im Umgang mit Apps ermöglichen. Vor allem sollen Nutzer von iPhones, iPads oder Apple TVs in die Lage versetzt werden zu entscheiden, ob eine App ihr Verhalten bei anderen Diensten und auf anderen Internetseiten zu Werbezwecken verfolgen darf.

