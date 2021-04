Der Wasserstoff-Sektor ist seit einigen Tagen freundlich gestimmt. In der neuen Woche kämpft sich auch die Aktie von Nel immer weiter an eine entscheidende Marke heran. Damit könnte nach der Achterbahnfahrt der letzten Monate endlich der Knoten platzen.Die Aktien von mehreren Wasserstoff-Spezialisten wie ITM Power, Plug Power oder Ballard Power zeigen sich zum Wochenstart freundlich. Auch der Pionier aus Norwegen konnte Boden gut machen. Aktuell befindet sich die Aktie von Nel in einer technisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...