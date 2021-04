Für den Chip-Hersteller AMD geht es steil nach oben. Das Unternehmen aus Santa Clara in Kalifornien schwächt damit vor allem einen der größten Wettbewerber. Der Chip-Konzern AMD verbucht dank neuer Prozessoren für PCs und Rechenzentren enormes Wachstum. Der Umsatz des Intel-Konkurrenten stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 93 Prozent auf 3,44 Milliarden US-Dollar (2,85 Milliarden Euro). Der Gewinn kletterte von 162 auf 555 Millionen Dollar, wie AMD nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Besonders stark waren die Zuwächse in der ...

