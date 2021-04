In einem an Makrodaten armen Umfeld wurden die US-Aktienmärkte von der Ankündigung Joe Bidens negativ überrascht, die Steuern auf Kapitalgewinne anzuheben. Unabhängig davon zeigte sich die Entwicklung der US-Wirtschaft positiv, so zumindest die Einkaufsmanagerindizes von Markit. Der Manufacturing PMI konnte stärker als erwartet auf 60,6 Punkte zulegen, der Services PMI auf 63,1 Punkte. In Deutschland verzeichnete der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor derweil einen leichten Rückgang auf 50,1 Punkte. Auch der Industrieindex gab von seinem hohen Niveau leicht auf 66,4 Punkte ...

