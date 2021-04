Die Analysten von Raiffeisen Research sind gegenüber Andritz positiv gestimmt. Das Management habe im März einen überraschend positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 gegeben, was ihre optimistische Haltung untermauert, so die Experten. Die starken Ergebnisse von Mitbewerbern könnten Vorboten einer ähnlichen guten Entwicklung bei Andritz sein. Mögliche positive Auswirkungen auf die mittelfristige Prognose der Analysten könnten verbesserte Investitionsbedingungen im Bereich Wasserkraft infolge des von der Regierung Biden angekündigten Infrastrukturplans haben. Andritz verfügt nach dem Kauf des Wasserkraftgeschäfts von General Electric im Jahr 2008 über eine solide Basis in den USA. Mittelfristig könnten Dank der ...

